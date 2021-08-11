Когда закончатся испытания вакцины на подростках, рассказал разработчик "Спутника V"

Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург сообщил, что к середине сентября может быть окончательно утверждена вакцина для подростков, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью "Известиям".

Ровно год назад, 11 августа, состоялась регистрация первой вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам Гинцбурга, за истекший период препарат доказал свою эффективность.

Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала, - считает он.

Испытания вакцины на подростках проводятся, и уже сейчас есть два варианта такого препарата: один разведен в концентрации 1:10, другой - 1:5. Никаких серьезных побочных эффектов выявлено не было. Гинцбург полагает, что к 15 сентября удастся зарегистрировать вакцину для подростков и в дальнейшем вакцинировать школьников.

12-17 лет - это тоже еще дети, как считается. Когда этот диапазон будет зарегистрирован, тогда разрешат взять группу младше 12 лет. Я бы взял интервал 6-12 лет, - рассказал директор центра.

Также Гинцбург уточнил, что уже прошли доклинические испытания назальной вакцины, осталось только зарегистрировать ее.

Но она существует, это тот же самый "Спутник V", второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость, - пояснил он.

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