Массовая драка строителей попала на видео в Нур-Султане

В Нур-Султане на видео попала массовая драка строителей, сообщает zakon.kz.

Кадры с места потасовки опубликовали в Instagram-паблике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АСТАНА | НУРСУЛТАН ???????????????? (@kris.p.astana)

В столичном департаменте полиции сообщили, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, где происходит драка между рабочими на строительном объекте.

Установлено, что инцидент произошел 6 августа в дневное время на территории строительного объекта по ул. Ш. Калдаякова. Между бригадами строителей произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В момент происшествия вызовов на канал 102 не поступало. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. пресс-служба ДП Нур-Султана