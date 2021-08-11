Массовая драка строителей попала на видео в Нур-Султане

В Нур-Султане на видео попала массовая драка строителей, сообщает zakon.kz.
Кадры с места потасовки опубликовали в Instagram-паблике.
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В столичном департаменте полиции сообщили, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, где происходит драка между рабочими на строительном объекте.
Установлено, что инцидент произошел 6 августа в дневное время на территории строительного объекта по ул. Ш. Калдаякова. Между бригадами строителей произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В момент происшествия вызовов на канал 102 не поступало. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. пресс-служба ДП Нур-Султана
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