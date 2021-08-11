Опубликовано новое постановление санврача Костанайской области

Главный государственный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, передает zakon.kz.

С 12 августа вводятся следующие ограничительные меры:

Кинотеатры, театры, дома культуры, концертные залы, филармонии, участвующие в проекте Ashyq, начнут работать с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, с рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда.

Также вводится запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более трех человек или членов одной семьи.

Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешены межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек.

Будет приостановлена деятельность следующих развлекательных учреждений, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq:

выставки;

караоке;

бильярдные, кальянные, компьютерные клубы;

ночные и игровые клубы;

боулинг клубы, батуты;

детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие;

букмекерские конторы.

Объекты, участвующие в проекте Ashyq, работают при следующих условиях:

- бильярдные, боулинг клубы, компьютерные клубы с наполняемостью не более 30%, с 12:00 до 2:00,

- караоке с наполняемостью не более 50%,но не более 30 человек, с 7:00 до 2:00,

- выставки с наполняемостью не более 70% при обеспечении площади не менее 6 кв. м на человека, но не более 150 посетителей единовременно,

- букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4-х кв. м на человека, но не более 30 человек.



Кроме того, запрещается проведение индивидуальных и групповых репетиций в объектах культуры. Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешено проводить индивидуальные и групповые репетиции с участием до 30 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами.

В связи с введением нового постановления разрешена деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за одним столом не более 4-6 человек, расстояние между столами - не менее двух метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 до 20:00, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни.

Всем объектам общепита в нерабочее время (будние, праздничные и выходные дни) разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку, - отметили в постановлении.

Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешена работа с 7:00 до 02:00, без приостановления деятельности, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей. Банкетные залы в данных объектах также работают с 7:00 до 02:00 при наполняемости:

- для проведения поминок - не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв. м на человека, но не более 30 человек,

- для обслуживания по типу ресторанов и кафе - до 50%, но более 50 человек.



Возобновится движение общественного городского транспорта в выходные дни, за исключением дачных маршрутов.

Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос. Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешается работа с 10:00 до 22:00 при заполняемости до 20%, но не более 30 мест.

Разрешена деятельность торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв. м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается, - говорится постановлении.

ТРЦ, торговым домам, торговым сетям, участвующим в проекте Ashyq, разрешается работа в штатном режиме в будние дни, в субботние и воскресные дни - с 10:00 до 22:00. Детские развлекательные центры в названных объектах работают при условии соблюдения площади не менее 10 кв. м на человека, но не более 30 человек для развлекательных центров общей площадью менее 1000 кв. м и 60 человек для развлекательных центров общей площадью более 1000 кв. м.

Разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. Рынкам, участвующим в проекте Ashyq, разрешается работа в субботние и воскресные дни с 10:00 до 17:00.

Сауны, СПА-центры, термопарки будут работать только с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв. м на посетителя до 20:00. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешить работать в штатном режиме.

Разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на человека, до 20:00. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешить работать в штатном режиме.

Разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на посетителя, до 20:00. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешить работать в штатном режиме.

Разрешение работы ЦОНов с 9:00 до 18:00 по предварительной записи, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешить работать в штатном режиме.

На всех объектах независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности, участия в проекте Ashyq должен соблюдаться масочный режим, контроль термометрии и социальное дистанцирование посетителей.

Объектам, участвующим в проекте Ashyq, кроме вышеперечисленного, обеспечить 100% контроль статуса посетителей. При выявлении "красного" и "желтого" статусов незамедлительно информировать территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот "желтый/красный" статус). Лиц, имеющих "красный" и "желтый" статусы, не допускать к посещению объектов.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.