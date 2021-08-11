Эксперт: До 40% случаев вирусного гепатита выявляется при профосмотре

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день около 350 млн человек болеют тем или иным видом вирусного гепатита, а около 80% инфицированных даже не догадываются, что являются носителями опасного вируса.

Нерсесов Александр Витальевич - врач-гастроэнтеролог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, председатель Казахской ассоциации по изучению печени рассказал о том, как обстоит ситуация по заболеванию в нашей стране.

- Как обстоит ситуация по заболеваемости гепатитом в Казахстане? Сколько пациентов с этим диагнозом живет в Казахстане?

- Гепатит - это собирательный термин, включающий целую группу заболеваний печени. На начало 2021 года в Казахстане зарегистрировано около 30 тыс. пациентов с хроническим гепатитом С, свыше 21 тыс. пациентов живут с хроническим гепатитом B и еще примерно у 2 тыс. пациентов выявлен хронический гепатит D.

Согласно данным исследования, проведенного Научно-исследовательским институтом кардиологии и внутренних болезней в 2017 году, 5,8% респондентов являются носителями антител к гепатиту С, а носительство антигена к гепатиту B составило примерно 4,2%. С эпидемиологической точки зрения это средние показатели уровня распространенности.

- Какие типы гепатита существуют и чем они отличаются друг от друга?

- Мы условно разделяем гепатиты на острые и хронические. Острые - это те, при которых пациент выздоравливает в течение шести месяцев, хронические - это те, которые протекают в организме дальше.

По этимологии выделяются гепатиты А и Е, передающиеся через грязные руки, а также гепатиты, передающиеся через кровь: вирусный гепатит В, С и D. При этом гепатит D является самым опасным из всех типов вирусного гепатита и самым сложным в лечении.

Отдельно хотелось бы выделить лекарственный гепатит, который развивается вследствие употребления лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Он может быть хроническим и развиваться даже после отмены лекарства, а также провоцировать тяжелейшие аутоиммунные заболевания. С лекарственным гепатитом мы все чаще и чаще сталкиваемся в последнее время, так как люди потребляют избыточное количество лекарств и биологически активных добавок и лечатся от каких-то несуществующих паразитов. Очень часто на фоне лечения COVID-19 возникает лекарственно индуцированные повреждения печени. Таким образом, бесконтрольный, длительный и самостоятельный прием любых препаратов, в том числе витаминов и БАДов, может спровоцировать развитие этого вида гепатита.

- Как бы вы оценили ситуацию по диагностике заболевания в нашей стране?

- Сегодня в Казахстане есть все лабораторные инструментальные возможности диагностики гепатита.

Основа диагностики вирусных гепатитов - определение маркеров. Министерством здравоохранения Казахстана определены группы населения с наиболее высоким риском заражения вирусными гепатитами для обязательного скрининга. Это группы пациентов, которым на постоянной основе проводятся какие-то вмешательства, к примеру, диализ, пациенты с ВИЧ, некоторые социальные группы, уязвимые для парентеральных гепатитов. Но с учетом того, что для Казахстана характерен средний уровень заболеваемости, ВОЗ рекомендует проводить всеобщий скрининг. Я думаю, что каждый гражданин должен сдавать обычные маркеры гепатита В и С, удостовериться, что этих вирусов нет, и спокойно жить дальше.

- На какие симптомы нужно обращать внимание?

- Симптомы заболевания печени неспецифичны, часто они могут проявляться повышенной утомляемостью, слабостью или дискомфортом в животе. На более поздних стадиях у человека появляются признаки энцефалопатии: хочется спать днем и не хочется ночью. Кроме того, может страдать память, возникают когнитивные нарушения, появляются сосудистые звездочки, печеночные ладони, увеличивается в объеме живот.

Но этих проявлений уже развитого заболевания печени ждать не стоит: даже если вы чувствуете себя хорошо, у вас нет каких-то симптомов, важно не отказываться от обычных профилактических осмотров в поликлинике по месту жительства. До 40% случаев вирусного гепатита выявляется именно при профилактическом обследовании, когда пациент не знает о заболевании.

Вовремя проведенная диагностика не просто улучшает качество жизни, она может избавить от заболевания. Гепатит С фактически полностью излечим, если диагностирован на непродвинутой стадии заболевания. У пациента не будет никаких последствий этого гепатита при достаточно простой противовирусной терапии.

- Оказывается ли пациентам с гепатитом поддержка со стороны государства?

- На сегодняшний день в Казахстане стационарное лечение всех острых и хронических гепатитов, циррозов печени входит в гарантированный объем и покрывается за счет ОСМС. Также предоставляется амбулаторное лекарственное обеспечение при хронических вирусных гепатитах: с 2011 года противовирусная терапия в Казахстане обеспечивается за счет государственных средств.

На основании оперативных данных из регионов, с 2018 по 2020 год от хронического гепатита С получили лечение около 17 тыс. пациентов, которые завершили полный курс терапии, при этом эффективность терапии составила более 99%.

- Какие рекомендации существуют для профилактики гепатита и других заболеваний печени?

- Главную роль в профилактике неинфекционного гепатита играет образ жизни: важно поддерживать нормальный вес и стремиться к его снижению при избытке, рационализировать питание, заниматься физической активностью. ВОЗ рекомендует проходить не менее 10 тыс. шагов в сутки. Разумеется, каждому из нас следует выбирать более комфортные и доступные для себя физические нагрузки.

Еще одна профилактическая мера, которую я рекомендую соблюдать, - это ограничение потребляемого алкоголя. Существуют рекомендованные дозы: 30 мл чистого этанола в сутки для мужчин и 20 мл - для женщин. Если мы выходим за эти пределы, мы однозначно наносим удар по своей печени.

В случае с парентеральными гепатитами В, С и D, которые передаются через кровь, важно избегать ненужных медицинских и немедицинских манипуляций, так как любое нарушение целостности кожных покровов - это всегда риск гепатита и других инфекций.

Кроме того, стоит обратить внимание и на прием препаратов и БАДов. Недавно у меня на приеме был пациент с тяжелым лекарственно индуцированным повреждением печени, который получал одномоментно 19 препаратов и БАДов. Другая пациентка принимала семь несертифицированных в РК БАДов и обратилась в связи с тем, что у нее ухудшились печеночные пробы. Неконтролируемый прием препаратов может привести к развитию лекарственного вида гепатита.

И особое внимание здоровью своей печени следует уделять тем, у кого уже установлен диагноз "гепатит" или другое заболевание печени, а также тем, чьи кровные родственники страдали циррозом или раком печени.