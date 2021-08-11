Перенесен "Алматы марафон"

11 августа 2021, 16:09
Фото: almaty-marathon.kz

Из-за высокого роста заболеваемости COVID-19 переносится "Алматы марафон" бегунов, сообщает zakon.kz.

Сейчас в стране высокий рост заболеваемости. Это препятствует полноценному старту 12 сентября, где риск заражения будет сохраняться даже с учетом всех правил и ограничений. Но это не отмена марафона. Мы согласовали перенос даты проведения марафона на две недели, а именно 26 сентября - к этому времени ожидается снижение количества заболевших людей, - говорится на сайте "Алматы марафон".


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?