В транспорте Алматы продолжают штрафовать за отсутствие масок

За нарушение масочного режима в общественном транспорте Алматы оштрафовали больше 20 человек, передает zakon.kz.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в городе, специальные мониторинговые группы проводят работу по контролю за соблюдением масочного режима на транспорте. В целях недопущения заражения COVID-19, жителей Алматы призывают соблюдать меры безопасности, масочный режим в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте.

По данным эпидемиологов, за прошедшие сутки в мегаполисе выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Общественный транспорт входит в пятерку основных мест заражения (16,8% заражений).

За сутки провели мониторинг более 112 автобусов и троллейбусов. Нарушения выявили в ряде маршрутных автобусов: 1, 98, 32, 123, 79, 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 7, 126, 60, 114, 25, 5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210, 45, 18. Оштрафованы 22 физических лица, все пассажиры привлечены к административной ответственности по ст. 425 части 1 КоАП РК, – сообщили в акимате.

Кроме общественного транспорта, представители мониторинговых групп продолжают проверки пунктов общественного питания, магазинов и других мест массового скопления людей.

По данным мобильных групп, с начала года нарушения карантинных мер выявлены в более 1150 ресторанах, кафе и магазинах, 171 компьютерном клубе, 21 бильярдном клубе, 5 SPA-салонах, 31 сауне, 2 кальянных, 54 караоке, 40 лото клубах, 25 коттеджах и других объектах, где устраивали тои. В полицию для разбирательств доставлены свыше 3300 нарушителей установленных ограничений.

Представители мониторинговых групп состоят из числа сотрудников акимата, местной полицейской службы, линейной службы "Контрольно-Ревизионное Управление".