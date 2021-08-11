На известную певицу составлен протокол за нарушение карантина в Алматы

В Алматы оштрафовали ИП Култасов Е.М, которому отель Royal Tulip Almaty по договору сдал в аренду свою летнюю террасу, сообщает zakon.kz.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы отмечают, что владельцы увеселительных заведений, в том числе общепита, часто сдают часть территории в аренду физическим лицам или различным ИП, чтобы уйти от административной ответственности и крупных штрафов в период карантина.

В ходе рассмотрения административного производства по факту нарушения ограничительных карантинных требований в Royal Tulip Almaty установлено, что организатором нарушения ограничительных карантинных требований является ИП Култасов Е.М. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы

Соответственно, в рамках законодательства на указанное ИП составлен протокол по статье 425 КоАП РК, санкция предусматривает штраф 230 МРП.

Кроме того, по мере поступления материалов увеличилось количество нарушителей. Так, был составлен протокол на менеджера отеля и певицу Luina с супругом. Их оштрафовали на 30 МРП (87 510 тенге).