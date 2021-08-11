Moody’s повысило кредитный рейтинг Казахстана

Moody’s повысило рейтинг Казахстана с Baa3 до Baa2, прогноз "Стабильный", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Повышение рейтинга обусловлено тем, что государственные финансы и кредитный профиль Казахстана демонстрируют устойчивость, соответствующую странам уровня рейтинга Baa2.

Факторами, позволившими повысить рейтинг, стали объем и эффективность использования активов страны, низкий уровень государственного долга, а также эффективность мер Правительства по обеспечению макроэкономической устойчивости.

Moody's позитивно оценило эффективность проведения контрциклической бюджетной политики, позволившей ограничить сокращение реального ВВП Казахстана в 2020 г.

Агентство ожидает, что экономика Казахстана вырастет на 3,5-4% в 2021 г. и на 4-4,5% в 2022 г.

По оценке Moody’s, продолжающиеся институциональные и экономические реформы в Казахстане способны укрепить систему государственного управления и повысить инвестиционную привлекательность страны.

Казахстан стал одной из пяти стран в мире (из 144 покрываемых стран), рейтинг которых был повышен. С начала текущего года менее 15% рейтинговых действий Moody's были связаны с повышением рейтинга или позитивным прогнозом.