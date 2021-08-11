Назначен новый советник министра сельского хозяйства

Первый заместитель председателя партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков назначен советником министра сельского хозяйства РК, передает zakon.kz.

Об этом сообщил сам Толеутай Рахимбеков в Facebook.

В телефонном разговоре с корреспондентом zakon.kz он рассказал о ближайших планах на новом посту.

По словам Толеутая Рахимбекова, есть поручение главы государства по масштабированию опыта в Жамбылской области. А именно по кооперации личных подсобных хозяйств.

Сельское хозяйство Казахстана нуждается в развитии не только в экономическом понимании, но и с точки зрения социально-политической ситуации в обществе. У нас в отдельных селах до 90% трудоспособного населения - безработные. Единственным источником существования для них является личное подсобное хозяйство. Толеутай Рахимбеков

По его словам, общемировая практика показывает, что 80% продукции производят именно личные подсобные и мелкие крестьянские и хозяйства. Они же, в основном, и обеспечивают продовольствием городские рынки. Крупные тоже вносят свой вклад, но они больше ориентированы на экспорт.

Одним из направлений своей работы на новом посту вижу создание условий для этих людей. Решить их проблемы, связанные и с производством, и со сбытом. Сбыт – это основной вопрос во всей предпринимательской деятельности. Прибыль можно извлекать, только реализуя свою продукцию. А личные подсобные хозяйства остались один на один с базарами. Людям, к примеру, очень сложно довозить продукцию до города. А в идеале они вообще не должны отвлекаться от хозяйства. Толеутай Рахимбеков

Первый заместитель председателя партии "Ауыл" добавил, что государство должно озаботиться доставкой крестьянам необходимых товарно-материальных ценностей для производства. Будь то семена, удобрения или пестициды. Все то, что так дорого сейчас обходится крестьянам.