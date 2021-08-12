Антикор: Прокуроры не виноваты в попытке суицида полицейского

Павлодарская антикоррупционная служба прекратила расследование ЧП в здании районной прокуратуры, которое всполошило местных жителей пару месяцев назад, сообщает zakon.kz.
Тогда был ранен полицейский - старший следователь Рахим Унбаев. Он выстрелил из табельного оружия себе в плечо, передает Первый канал "Евразия".
Родные офицера тогда заявили о давлении, которое якобы оказывали на него сотрудники районной прокуратуры. Было начато расследование о доведении до самоубийства. И как стало сегодня известно, антикор не нашел в деле состава преступления. Более того, стрелявший в себя лейтенант сам написал встречное заявление о прекращении расследования.
В своих показаниях он говорил, что совокупность обстоятельств определенных, я сейчас тоже их называть не могу, повлияла на то, что он совершил в здании прокуратуры. Но со стороны именно сотрудников прокуратуры каких-либо действий, содержащих признаки уголовных правонарушений, не было установлено. руководитель Следственного управления департамента агентства по противодействию коррупции по области Айтуар Агибаев[/quote]
За последний период в регионе покончили с собой трое полицейских. Все дела по этим фактам прекращены. Продолжается расследование только недавней гибели заместителя начальника полиции Аксу Аспандияра Айтказина.
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