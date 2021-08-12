Антикор: Прокуроры не виноваты в попытке суицида полицейского

Павлодарская антикоррупционная служба прекратила расследование ЧП в здании районной прокуратуры, которое всполошило местных жителей пару месяцев назад, сообщает zakon.kz.

Тогда был ранен полицейский - старший следователь Рахим Унбаев. Он выстрелил из табельного оружия себе в плечо, передает Первый канал "Евразия".

Родные офицера тогда заявили о давлении, которое якобы оказывали на него сотрудники районной прокуратуры. Было начато расследование о доведении до самоубийства. И как стало сегодня известно, антикор не нашел в деле состава преступления. Более того, стрелявший в себя лейтенант сам написал встречное заявление о прекращении расследования.