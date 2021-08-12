Кирпичный завод перекрыл кислород жителям Нур-Султана

Борьбу за чистый воздух начали жители одного из районов столицы. Они жалуются, что жизнь им отравляет кирпичный завод, расположенный по соседству с их домами, сообщает zakon.kz.

При производстве силиката выделяется пар, обладающий едким запахом. Дышать им невозможно и к тому же небезопасно, передает Первый канал "Евразия".

Район на окраине столицы местные называют Силикатным. Как и завод, с которым приходится соседствовать. Но выпуску кирпича люди не рады. Потому и пришли к воротам предприятия. Им надоел неприятный запах, который выделяется при производстве. Зимой можно спасаться за закрытыми окнами и дверями, а вот летом дела обстоят куда тяжелее.

Этот запах едкий, химический, который все чувствуют, наши дети чувствуют. Из-за этого запаха они не могут закрыть почему-то объект. житель Алматинского района Берик Асембаев

Жители этого микрорайона обратились к нам и рассказали, что они и их дети болеют. Когда представитель акимата приехал к нам в первый раз, он пообещал решить эту проблему в течение 3 месяцев. эколог Бакытгуль Турамиева

Но тогда проблема не решилась. В этот раз представители завода опять заверяли, что вещества, которые выделяются при производстве, не вредны. Ведь изготовляют кирпич из песка, извести и воды. Якобы, безопасность подтверждает и разрешение на работу от департамента экологии. Правда, срок его подходит к концу.

Смотрите, давайте так сделаем. Составим какой-то график, чтобы мы могли тоже доработать свое. Я же объясняю, у нас решение на полгода. До конца года. Если мы составим график, допустим, как мы будем работать, чтобы вам сильно не дымить? Мы устраним все: пар, выделения. Максимально, сколько мы можем. На полгода. представитель генерального директора завода Анвар Айдаров

Соседям завода эти условия не понравились. Они не хотят терпеть неприятный запах еще полгода и требуют остановить производство как можно скорее. За поддержкой люди обратились в местный акимат.

Давайте проведем совместную работу. В составе группы с управлением контроля качества городской среды, с департаментом экологии завтра придем, чтобы снять замеры. заместитель акима района "Алматы" города Нур-Султан Бекжан Бапышев