Жители села в Алматинской области требуют закрыть кирпичные заводы

Жители села Кайназар жалуются на аллергию и сухой кашель. Они считают, что кирпичные заводы отравляют им воздух, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, котлован площадью 3 га не дает покоя сельчанам. По словам местных, частник самовольно вырыл карьер в горной местности и установил оборудование для производства кирпича. Сельчане говорят, постоянная вибрация мешает жить. А еще они боятся схода оползня.

"В одном ауле четыре кирпичных завода. Вы видите, какая у нас прекрасная природа у подножия гор. Мы добились того, чтобы завод остановил работу. Теперь мы требуем, чтобы его снесли". Темирхан Жанабаев

Сельчане устроили экстренное собрание. Жалуются, предприятие уже несколько лет отравляет в округе воздух. Люди говорят, на улице стоит запах гари и пепла. Семьи даже не могут открыть в домах окна.

"Как в нашем ауле появился кирпичный завод, так сразу испортился воздух, начались болезни. Например, у нас снохи и дети страдают от аллергии. Ночью окна открыть не можем. Потому что стоит запах гари. Вещи высушить не можем на улице. Про огород вообще забыли. Вся пыль заходит в дом. Сколько это может длиться? Кто нас услышит?" Бейсенгуль Байсабекова

Сельчане воевали с частником несколько лет и наконец выиграли все суды. Но бизнесмен не сворачивал работу. Тогда его принудительно заставили снести самовольную пристройку, где находилось оборудование.

"Есть решение суда, которое дошло до Верховного суда, это именно о сносе сушилки. Остальная часть в виде формовки, цеха и так далее – также имеется решение суда о сносе, поскольку это не кирпичный завод, а самовольная постройка, то есть без разрешительных документов". Юрист Жанар Алшинбаева

Расстояние между котлованом и домами – около 60 м. А по нормативам должно быть не менее 500. Основное оборудование уже снесли. Теперь жители требуют освободить территорию полностью. К слову, этот кирпичный завод был в округе не единственным. В населенном пункте люди насчитали четыре предприятия. Но жители недоумевают, почему местные власти допустили такую самодеятельность. Впрочем, на этот вопрос не смогли ответить и сами чиновники.

"Объект в виде сушильной пристройки к кирпичному заводу снесли в принудительном порядке. В компетенцию сельского акимата не входит давать разрешение или контролировать деятельность частного завода". Замакима Рахатского сельского округа Руслан Кыдыргожаев

Из 4 кирпичных заводов сейчас в населенном пункте действуют два. Жителям удалось добиться закрытия 2 предприятий. Теперь сельчане требуют, чтобы частники освободили территорию.

Ранее сообщалось, что жители Шымкента жалуются на выбросы с цементного завода.