Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа, Туркестанская область вновь перешла в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

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