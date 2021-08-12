КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие

Компания "Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 11 августа 2021 года представила результаты производственной деятельности за первое полугодие.

За данный период КПО добыла около 73 млн баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для использования в качестве топлива. Дополнительно было закачано в пласт около 5 млн кубометров сырого газа, что составило 48,4% от общего объема добытого газа.

На сегодня в разработку месторождения партнерами по Карачаганаку инвестировано около 28 млрд долларов США.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, компания выполнила все намеченные работы своевременно, безопасно и с минимальными затратами. Первое полугодие 2021 года ознаменовалось вводом в эксплуатацию объектов проекта по "Снятию производственных ограничений по газу на КПК" и получением разрешения на запуск проекта по расширению Карачаганака.

В плане национализации кадров за первые шесть месяцев процентное соотношение местных сотрудников КПО составило 98% от общего количества инженерно-технических работников и 84% всего руководящего персонала.

КПО уделяет пристальное внимание вопросам окружающей среды.

За первое полугодие 2021 года показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,94%, что является достижением мирового уровня. На сегодня общий объем инвестиций КПО в природоохранные мероприятия составил 437 млн долларов США.

Компания КПО является одной из первых в Казахстане, успешно внедривших Программу развития местного содержания. По итогам шести месяцев текущего года доля местного содержания в контрактах КПО на поставку товаров, работ и услуг превысила 72% или более 296 млн долларов США в денежном исчислении.

КПО в сотрудничестве с государственными органами продолжает принимать все необходимые меры для профилактики и сдерживания распространения КВИ.

КПО поддерживает государственную программу вакцинации от COVID-19, поощряя добровольное участие своих работников в вакцинации.

В рамках программы по усовершенствованию экстренной медицинской помощи в Бурлинской центральной районной больнице при поддержке КПО в июне 2021 года состоялось открытие нового приемно-диагностического отделения для размещения палат интенсивной терапии и КТ. В текущем году компания передала области два новых физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Жалпактал Казталовского района и Подстепное Теректинского района ЗКО.

На сегодня общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил более 439 млн долларов США.

КПО обладает огромным созидательным потенциалом благодаря слаженной командной работе, профессионализму сотрудников и стремлению к новым высотам. Наши приоритеты до конца текущего года остаются прежними – обеспечение максимальных показателей по добыче и промышленной безопасности при этом обеспечивая максимальную отдачу в интересах Республики Казахстан, местного сообщества и всех заинтересованных сторон, - заключил генеральный директор КПО Джанкарло Рую.