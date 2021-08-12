Бизнесмен Анатолий Балушкин объявлен в розыск

Учредитель группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолий Балушкин объявлен в розыск. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по ст. 190 ч. 4 УК РК (мошенничество). В настоящее время судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно) и объявлен в розыск. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не разглашается.