Бизнесмен Анатолий Балушкин объявлен в розыск

12 августа 2021, 12:07
Фото: facebook.com / bipek.kz

Учредитель группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолий Балушкин объявлен в розыск. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по ст. 190 ч. 4 УК РК (мошенничество). В настоящее время судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно) и объявлен в розыск. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не разглашается.


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