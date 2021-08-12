Офлайн-обучение - как будут учиться школьники в Алматы

Как будут учиться школьники в Алматы в новом учебном году, рассказала руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает zakon.kz.

К новому учебному году готовы 287 школ, из них 80 школ - частные.

Всего в Алматы будут учиться почти 300 тыс. детей. В первый класс поступило около 30 тыс. детей.

Все сотрудники государственных организаций образования вакцинированы на 100%, кроме тех, которые имеют медотводы.

Все организации образования являются участниками проекта Ashyq. Проект работает для сотрудников школы. Если родитель захочет войти в школу, то он должен пройти по Ashyq.

У нас есть данные от Управления здравоохранения, чьи дети являются контактными, - для них будет организовано онлайн-обучение, - сказала Жылкыбаева.

Если ученик заболеет, класс отправят на дистанционное обучение. Если родители школьника заболели или были контактными, то ребенок тоже будет обучаться дистанционно.

В школу не будут пускать посторонних, массовые мероприятия в школе запрещены.

За каждым классом уже закреплены кабинеты. Детей будут пускать в школу с разных входов для соблюдения социальной дистанции.

В школах будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования (замер температуры, визуальный осмотр, режим проветривания, режим кварцевания, режим уборки, питьевой режим, обработка ручек дверей антисептиком, влажная уборка туалетов - каждые два-три часа).

Сохраняется требование к школьной форме, при этом разрешается посещение школы в удобной одежде классического стиля, - сказала руководитель Управления образования Алматы.