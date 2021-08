После пожаров в Турции начались наводнения

После разрушительных лесных пожаров на Турцию обрушились наводнения, сообщает zakon.kz.

Как сообщает vesti.ru, 11 августа затопило прибрежные черноморские провинции Бартин, Кастамону, Синоп и Самсун. Один человек погиб, есть пострадавшие, один человек числится пропавшим без вести, сообщает Associated Press.

В то время как на западе Турции тушат пожары, сильные дожди, наводнения и оползни обрушились на северную часть страны. Потоки воды уносили машины, люди были вынуждены спасаться на крышах домов.

