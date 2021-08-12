Школьники будут учиться в масках - Управление образования Алматы

На уроках школьники будут находиться в масках. Об этом сказала глава Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает zakon.kz.

На уроках дети будут в масках, но в столовой и на уроке физкультуры не обязательно носить маску. Потому что физкультура будет на улице, будет соблюдена дистанция. В столовой мы тоже будем требовать, чтобы были соблюдены все санитарные нормы, - сказала Жылкыбаева на брифинге в РСК.

Также она рассказала, будут ли школы обеспечивать детей масками:

Обеспечение антисептиками, масками входит в обязанности родителей. Но если у родителей нет такой возможности, то масками будет обеспечивать школа.