Как будут развивать массовый и детский спорт в Казахстане

Состоялось совещание по дальнейшему развитию массового спорта в Казахстане. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов озвучил ряд ключевых задач, передает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьер-министра, совещание посвящено текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в стране.

В совещании приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, руководители отраслевых министерств, акиматов регионов и другие.

Как отмечается, в соответствии с поручением главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель премьер-министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач.

Повысить доступность для занятия массовым и детским спортом

Поручено пересмотреть целевые показатели по охвату населения занятиями спортом с достижением не менее 35% результата (на сегодня - 31,6%).

Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг.

Также в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам данных регионов поручено решить вопрос их строительства.

Повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов

До конца 2021 г. акиматам поручено завершить строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений.

Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.