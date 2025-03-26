Как будут финансировать массовый спорт в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев 26 марта 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о планах по увеличению финансирования массового спорта и мерах, направленных на обеспечение прозрачности в распределении бюджетных средств, передает Zakon.kz.

В первую очередь он отметил, что финансирование будет осуществляться за счет бюджетов местных исполнительных органов. "Для этого предполагается перераспределение средств, сэкономленных внутри нашей общей программы по развитию спорта. Часть этих средств будет направлена на развитие массового спорта. Кроме того, мы закрепили в нормативных актах понятие массового спорта за спортивными федерациями, чтобы он никогда не оставался в стороне и всегда учитывался при распределении финансирования", – сказал Жарасбаев. Также он подчеркнул, что поставлена задача по полной цифровизации процессов. "В конце прошлого года мы запустили платформу "E-спорт" в пилотном режиме. В дальнейшем планируем полностью оцифровать на ней весь процесс финансирования – будь то республиканские, спонсорские или местные бюджеты. Это делается для того, чтобы потребители, родители, спортсмены и все участники отрасли могли видеть, сколько средств выделяется на тот или иной вид спорта. Все это мы планируем реализовать через систему "E-спорт", – озвучил он. Ранее стало известно, что в Казахстане будут действовать лимиты на финансирование футбольных клубов.



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