В Капшагае полицейские избили охранников кафе

В Капшагае пьяные полицейские избили охранников кафе Del mare после требования покинуть заведение, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

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По указанному факту Управлением кадровой работы совместно с сотрудниками службы собственной безопасности проводится служебное расследование. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ДП Алматинской области.

Как заверили в ведомстве, виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.