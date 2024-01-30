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Мужчина избил сотрудницу кафе в Шымкенте

Мужчина избил сотрудницу кафе в Шымкенте Фото: скриншот с видео
Житель Шымкента набросился на сотрудницу кафе и избил девушку после того, как она потребовала ворвавшихся в заведение мужчин покинуть помещение, сообщает Zakon.kz.

25 января несколько мужчин ворвались в одно из кафе Шымкента, они пытались продать в заведении телефоны, но сотрудница заведения потребовала их покинуть помещение. В ответ на нее напал один из мужчин и избил девушку, передает Otyrar.

"Мне поставили синяки, у меня увечья по всему телу, а участковый хочет закрыть дело. Оказалось, что участковый знаком с тем, кто меня бил, поэтому прикрывает его", – говорит пострадавшая.

В Бепартаменте полиции мегаполиса в ответ на это сообщили, что начали проверку.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сказано в официальном сообщении ДП Шымкента.

Все меры, заверили в полиции, будут приняты по итогам установления тяжести травм, которые получила пострадавшая.

Это далеко не первый случай, когда на женщин нападают на рабочем месте. Один из громких случаев произошел в Алматы, когда на женщину-водителя напал пассажир автобуса. Это привело к крупной аварии, в которой погибли люди.

Схожий случай был в Уральске: мужчина зашел в продуктовый магазин и напал на женщину с кирпичом. После нападения злоумышленник забрал 20 тысяч тенге и скрылся.

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Мария Мельникова
Шымкент
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