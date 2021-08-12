Главу управления культуры арестовали в Кызылординской области

Руководитель Управления культуры, архивов и документации Кызылординской области подозревается в получении взятки, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Кызылординской области изобличена руководитель Управления культуры, архивов и документации Кызылординской области, которая подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге у предпринимателя за беспрепятственное принятие объекта и своевременное перечисление денежных средств. В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде ареста. пресс-служба Антикоррупционной службы

Как отметили в ведомстве, другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.