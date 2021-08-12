Засуха была ожидаема, но мы оказались не готовы - Минсельхоз о массовом падеже скота в Мангистау

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил, почему ведомство вовремя не решило проблему с обеспечением регионов кормами для скота, передает корреспондент zakon.kz.

Изменение климата - это следствие глобального потепления, частота засух ускоряется. Погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год, - сказал Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

По его словам, предоставленные учеными данные говорят о том, что в стране ежегодно производится практически в два раза меньше кормов от зоотехнической нормы потребности. Около 70% от общего объема в основном заготавливаются на естественных сенокосах, продуктивность которых зависит от погодных условий.

У нас доля кормовых культур в севообороте находится на уровне 15%, что в два раза ниже рекомендованного наукой показателя. Таким образом можно констатировать, что были нарушены основные принципы развития животноводства, и увеличение поголовья скота осуществлялось без опережающего укрепления кормовой базы, - подчеркнул и.о. министра.

Он отметил, что это и могло повлиять на нынешнюю ситуацию в Мангистауской и Кызылординской областях.

Возьмем Мангистаускую область. По данным статистики, здесь в советское время было около 732 тыс. голов всех видов скота. Для такого поголовья действовало 3400 шахтных трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью 60 км. По линии государства реализовывались мероприятия по улучшению пастбищ, поддержанию их продуктивности. Сейчас в области имеется около 840 тыс. голов скота, общая численность увеличилась почти на 15%. Количество колодцев сократилось до 2500, хотя в период с 2014 по 2020 год построено и восстановлено порядка 400 колодцев и скважин, - пояснил Карашукеев.

Ранее Ербол Карашукеев призвал помочь всем неравнодушных фермерам Мангистауской области, где произошел массовый падеж скота из-за засухи и отсутствия кормов. Само ведомство перечислило однодневную заработную плату в помощь нуждающимся сельскохозяйственникам.

Также в Минсельхозе объяснили, почему выросли цены на сено и отруби. В ведомстве считают, что виноваты отдельные эксперты и аналитики, высказывающиеся по аграрным вопросам.

Тамила Языкова, Нур-Султан