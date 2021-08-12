Туриста с окровавленной головой доставили в больницу из ущелья близ Алматы

В Аксайском ущелье города Алматы пострадал отдыхающий в результате падения в реку, передает zakon.kz.

Компания друзей отдыхала на площадке крутого и обрывистого склона. Один из мужчин случайно заснул не далеко от края и при попытке перевернуться сорвался вниз в реку Аксайка на камни. В результате падения получил открытую травму головы, - рассказали в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

Как уточняется, заметив спасателей РОСО, туристы сообщили о происшествии.

Пострадавший был немедленно осмотрен спасателем-медиком, на месте была оказана первая медицинская помощь. Мужчина находился в состоянии средней тяжести, с сильным кровотечением. Было принято решение в экстренном порядке транспортировать отдыхающего на оперативном транспорте в ближайшую больницу, - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в седьмую городскую больницу Алматы.