Темпы роста внешней торговли Китая достигли 10-летнего максимума

Объем внешней торговли, экспорта и импорта Китая за первые семь месяцев текущего года показал рекордные значения, а годовые темпы прироста достигли максимума по сравнению с аналогичными периодами за предыдущие 10 лет. Об этом сообщило сегодня Министерство коммерции КНР.

Общий объем импорта и экспорта Китая с января по июль увеличился на 24,5% в годовом исчислении и составил 21,34 трлн юаней (около 3,3 трлн долларов США). В частности, экспорт вырос на 24,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт за отчетный период увеличился на 24,4%, - следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В июле объем импорта и экспорта, как отметили в министерстве, вырос на 11,5% в годовом выражении и составил 3,27 трлн юаней, став вторым по величине показателем в истории после объема, зафиксированного в июне.

Поставки Китая на развитые рынки, такие как США, ЕС и Япония, за первые семь месяцев выросли на 22,6%. Торговля со странами с нарождающимися рынками также продолжала расти. В частности, объем экспорта в страны АСЕАН, Латинской Америки, Африки и на другие формирующиеся рынки увеличился на 26,5% в годовом исчислении, что привело к росту общего объема экспорта на 13 процентных пунктов, - указали в министерстве.

По данным ведомства, различные субъекты рынка продемонстрировали активную внешнеторговую деятельность.

В частности, объем экспорта частных предприятий за первые семь месяцев вырос на 30,1% в годовом исчислении. При этом экспорт предприятий с участием иностранного капитала вырос на 17,9%, а для государственных предприятий этот показатель составил 16,7%.

Почти 95% новых предприятий, которые участвовали во внешнеторговой деятельности в отчетный период, относятся к частному сектору.

Новые драйверы роста внешней торговли также продолжали расти. В первой половине года поставки в сфере трансграничной электронной торговли выросли на 44,1% в годовом выражении. Экспорт автомобилей вырос на 102,5%, преимущественно за счет автомобилей на новых источниках энергии, что стало рекордно высоким показателем по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Несмотря на стремительный рост внешней торговли, восстановление экономики по-прежнему сталкивается с неопределенностью, вызванной пандемией, и рисками в производственных цепочках и цепочках поставок, - отмечается в заявлении министерства.