Роскошная свадьба в Нур-Султане - блогера привлекут к ответственности  

В Нур-Султане во время карантина проводили роскошную свадьбу с участием блогеров, сообщает zakon.kz.
Той проходил с широким размахом.
В ходе мониторинга социальной сети Instagram полицейскими была выявлена видеозапись, сделанная на свадебном торжестве с участием блогеров.
Полицейские установили, что свадьба проводилась в ресторане по Коргалжынской трассе, на левобережье столицы.
Собранный материал в отношении владельца ресторана, блогера и остальных участников тоя направлен в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности согласно законодательству РК, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
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