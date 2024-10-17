Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу

Казахстанский популярный исполнитель Айкын Толепберген и экс-солистка группы КешYou Жулдыз Омиргали закатили роскошную свадьбу, несмотря на то, что женаты уже девять лет.

Видео с тоя 17 октября разместила на своей странице в Instagram Жулдыз Омиргали, а также приглашенные гости.

"Счастливы вместе", – написала под постом экс-солистка группы КешYou.

Также видео с торжества опубликовала певица и актриса Аша Матай. Она пожелала паре счастья и исполнения желаний.

Отметим, что пара воспитывает троих детей. У Айкына это второй брак.

Ранее стало известно, что 79-летний основатель группы ABBA женился в третий раз.