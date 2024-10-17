Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Фото: Instagram/aikyn
Казахстанский популярный исполнитель Айкын Толепберген и экс-солистка группы КешYou Жулдыз Омиргали закатили роскошную свадьбу, несмотря на то, что женаты уже девять лет.
Видео с тоя 17 октября разместила на своей странице в Instagram Жулдыз Омиргали, а также приглашенные гости.
"Счастливы вместе", – написала под постом экс-солистка группы КешYou.
Также видео с торжества опубликовала певица и актриса Аша Матай. Она пожелала паре счастья и исполнения желаний.
Отметим, что пара воспитывает троих детей. У Айкына это второй брак.
Ранее стало известно, что 79-летний основатель группы ABBA женился в третий раз.
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