Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год

Согласно изменениям в налоговом законодательстве, с 1 января 2020 года налоги по недвижимому имуществу и земельным участкам, которые принадлежат физическим лицам, объединены в единый налог для этих лиц, передает zakon.kz.

В связи с этим, как пояснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, исчисленная сумма налога включает в себя обязательства по недвижимому имуществу и земельному участку, а также выплачивается единой суммой.

Срок уплаты налога на имущество за 2020 год истекает 1 октября 2021 года, - напомнили в КГД.

Узнать о сумме налога на имущество до наступления ее срока оплаты и возможность проведения оплаты по готовым реквизитам можно в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте комитета, а также в мобильных приложениях банков.

Об объектах налогообложения можно посмотреть в разделе "Налоговый кошелек" мобильного приложения E-salyq Azamat или обратиться в Управление государственных доходов по месту нахождения этих объектов.