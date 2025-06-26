Налог на имущество: когда платить, где проверить и что будет за просрочку
В ведомстве отметили, что налог на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой Государственной корпорацией "Правительство для граждан", и фактического срока владения имуществом на праве собственности.
"В соответствии с налоговым законодательством уведомления по предстоящим суммам налога будут направлены собственникам в июле месяце текущего года. Кроме того, пользователям мобильных приложений банков второго уровня уже направляем PUSH-уведомления по предстоящим платежам по налогу на имущество", – говорится в сообщении.
Вместе с тем со 2 октября 2025 года лицам, не оплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.
Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "электронное правительство", наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.
Ранее сообщалось, что новый Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" отправлен на подпись главе государства. После чего он вступит в силу с 1 января 2026 года. Какие налоговые и социальные отчисления будут производить с зарплат и других доходов граждан – в материале Zakon.kz.