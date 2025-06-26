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Налог на имущество: когда платить, где проверить и что будет за просрочку

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 18:45 Фото: freepik
Комитет государственных доходов 26 июня напомнил, что 1 октября текущего года истекает срок уплаты физическими лицами – собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что налог на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой Государственной корпорацией "Правительство для граждан", и фактического срока владения имуществом на праве собственности.

"В соответствии с налоговым законодательством уведомления по предстоящим суммам налога будут направлены собственникам в июле месяце текущего года. Кроме того, пользователям мобильных приложений банков второго уровня уже направляем PUSH-уведомления по предстоящим платежам по налогу на имущество", – говорится в сообщении.

Вместе с тем со 2 октября 2025 года лицам, не оплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "электронное правительство", наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.

Ранее сообщалось, что новый Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" отправлен на подпись главе государства. После чего он вступит в силу с 1 января 2026 года. Какие налоговые и социальные отчисления будут производить с зарплат и других доходов граждан – в материале Zakon.kz. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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