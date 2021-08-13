Пьяный мужчина танцевал на перекрестке в Нур-Султане

В Нур-Султане задержали танцующего на перекрестке мужчину, сообщает zakon.kz.

В вечернее время на пересечении улиц Сейфуллина-Жангельдина в объектив видеокамер попал мужчина, танцующий на проезжей части. Своими действиями 33-летний мужчина нарушал правила дорожного движения и создавал помехи движению транспортных средств, - сообщили в ДП столицы.

Пьяного танцора задержал водитель проезжавшего мимо авто, который удерживал его на тротуаре до приезда полицейских.

Нарушителя доставили в полицию. Его привлекли к административной ответственности по статьям 615 и 440 КРКоАП.

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