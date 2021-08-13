Холодные выходные ждут казахстанцев 

13 августа 2021, 11:29
Фото: pxhere.com

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 августа, сообщает zakon.kz.

Обширный антициклон, подпитываемый прохладным атлантическим воздухом, продолжит смещаться через территорию Казахстана и вызовет понижение температуры теперь уже в южных, юго-восточных и восточных регионах.

На юге столбики термометров днем опустятся до 22…30 градусов, на юго-востоке - 17…25 градусов, на востоке - 15…25 градусов. А вот северные области ждет небольшое потепление, здесь температура повысится до 23…28 градусов. И лишь на западную половину Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, и основной фон температуры - 32…40 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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