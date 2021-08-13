Пятница 13 - чего стоит избегать разным знакам зодиака

Астрологи рассказали, чего стоит опасаться в пятницу 13 разным знакам зодиака, сообщает zakon.kz.

День пятницы 13 стараются пережить, не навлекать на себя беду. Многие считают, что этот день не очень благоприятный, причем, абсолютно во всех сферах. На это даже есть ряд конкретных астрологических причин, а не только банальные суеверия, передает Joinfo.com.

Для представителей некоторых знаков зодиака в силу особенностей характера и поведения этот день значительно опаснее, нежели для остальных.

Овен

Овны, сегодня не ваш день. С чем Овны, впрочем, с привычным им упрямством не согласятся. А зря, поскольку именно сегодня практически все рискованные мероприятия обречены на провал. Так что Овну стоит немного сдержаться и не предпринимать никаких активных действий. Но только на сегодня.

Телец

Тельцам нужно проявлять еще большую осторожность, нежели обычно. Никаких особенно важных решений лучше не принимать. Впрочем, жизнь Тельца обычно организована настолько удачно, что никакие случайности ее испортить не могут.

Близнецы

У энергичных и активных Близнецов всегда были некоторые проблемы с выражением, контролем и интерпретацией собственных эмоций. Но сегодня все будет особенно печально. Так что лучше уж оказаться там, где собственные эмоциональные вспышки никого не заденут.

Рак

Обычно Раки умеют сдерживаться и не выливать на близких и родных все то, что носят в себе. Но в пятницу 13-го это умение их подведет. Здесь два варианта - либо Рак целиком и полностью сосредотачивается на себе и самоконтроле, либо морально готовится неделями разгребать последствия необдуманно сказанных слов.

Лев

У Львов все плохо. Просто потому, что привычный образ жизни сегодня будет только мешать и становиться источником проблем. Люди вокруг будут вести себя совершенно не так, как надо, да и план практически любого мероприятия будет нарушен. Лучше уж остаться сегодня дома - так безопаснее.

Дева

У Дев все не очень хорошо. Их жизнь подчинена такому режиму, где практически нет риска, поэтому шанс того, что что-то пойдет не так, - минимален. Просто добавить немного больше контроля и осознанности в свои действия - и день может оказаться даже удачным.

Весы

Главный источник риска для Весов - общение. Увы, именно сегодня привычные тактики и умение избегать конфликтных ситуаций дадут сбой. Так что лучше заранее воздержаться от новых знакомств и общения с теми людьми, кого вы считаете неприятными.

Скорпион

С одной стороны, пятница 13 - лучшее время для загадочного и таинственного Скорпиона. Но, с другой, он ничего не может поделать с тем, что люди вокруг будут вести себя, как идиоты. Тут не его вина, просто это та самая ситуация, которую он не может контролировать.

Стрелец

Сегодня не день Стрельцов. Ну вообще. Просто потому, что весь образ жизни Стрельца подразумевает риск, от которого сегодня лучше воздержаться. Причем категорически. Это не та ситуация, в которой можно будет потом отыграться - тут реальные проблемы со здоровьем могут случиться.

Козерог

Козероги не особо обращают внимание на суеверия и приметы - они просто делают свою работу и все. Да и пятница 13 практически не привнесет корректив в их размеренную жизнь, ну, кроме того, что им сегодня лучше воздержаться от принятия каких-либо важных решений и работы с финансами.

Водолей

Водолеи всегда полагаются на свои знания людей и на умение в нужный момент остановиться. Вот только в пятницу 13 на это рассчитывать не стоит. Увы, обычная прозорливость будет их подводить, причем настолько, что люди могут вообще разорвать с Водолеем общение после всего вот этого вот.

Рыбы

У наивных Рыб и так часто бывают проблемы с тем, что новый знакомый внезапно оказывается мошенником или обманщиком, а уж в этот день шансы разочароваться в людях и мире увеличиваются многократно. Так что лучше просто мирно посидеть дома, посмотреть сериальчики. И личную жизнь устраивать когда-нибудь в другой раз.