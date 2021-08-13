Столичную развязку частично перекрыли

В столице с 13 по 16 августа частично перекрыто движение на развязке в районе улицы Бараева, сообщает zakon.kz.

На данном участке проводятся ремонтные работы.

Как сообщили в акимате Нур-Султана, управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке в районе улицы Бараева.

Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Так, с 13 по 16 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на правом поворотном съезде от пр. Республики в сторону ул. А.Бараева. А также на правом поворотном съезде от ул. А.Бараева в сторону Ташенова, – информировали в городском акимате.

В транспортном управлении жителей и гостей столицы уведомляют, что необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах.