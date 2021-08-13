114 алматинцев оштрафовали за нарушение карантина

В Алматы оштрафовали жителей с "красным" статусом в Ashyq за посещение объектов предпринимательства, передает zakon.kz.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, еще 114 жителей города, нарушивших 14-дневный домашний карантин, привлечены к административной ответственности и оплатили штраф по 30 МРП (87 510 тенге каждый).

Ashyq не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с их "красным" статусом по результатам сканирования QR-кода. пресс-служба ДСЭК Алматы

Как уточнил замруководителя ДСЭК Алматы Садвакас Байгабулов, среди алматинцев, нарушивших режим самоизоляции, числятся сотрудники банков, школ, медицинских учреждений, авиакомпаний, футбольного клуба, детского сада, страховых компаний, торговли, общепита, офисов.

Среди нарушителей 14-дневного домашнего карантина жители Алматы разных возрастов, самый молодой - студент 2001 года рождения, а самый возрастной - пенсионер 1952 года рождения, - сказал он.

В сумме размер штрафа составил 9 976 140 тенге.