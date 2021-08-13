Какая погода ожидает казахстанцев 14 августа 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 августа, сообщает zakon.kz.

Большая часть республики находится под влиянием антициклона, центр которого находится над Костанайской областью, где ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке местами сильные дожди, местами ожидаются град, шквал, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, на юге и западе пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангистауской, днем в Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.