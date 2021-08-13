Токаев наградил казахстанских олимпийцев

13 августа 2021, 16:22
Фото: zakon.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

За высокие спортивные достижения на ХХХII летних Олимпийских играх Токио-2020 глава государства постановил наградить:

- орденом "Барыс" ІІІ степени Сметова Елдоса Бактыбайулы - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";

- орденом "Достық" ІІ степени Чиншанло Зульфию Салахаровну - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";

- орденом "Құрмет":

  • Асадилова Дархана Абсадыковича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Берульцеву Софью Полихроновну - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Бибосинова Сакена Исмадияр угли - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Санаева Нурислама Валентиновича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан";
  • Сона Игоря Сергеевича - инструктора-спортсмена ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан".

Указ вводится в действие со дня подписания, - говорится в сообщении Акорды.

Читайте также: Что подарили казахстанским бронзовым призерам Олимпиады


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?