Мужчина "заминировал" автомойку в Таразе

Полицейские Тараза задержали лже-террориста, передает zakon.kz.

12 августа на пульт дежурного "102" поступило сообщение от неизвестного лица о заложенном взрывном устройстве на автомойке "Престиж", расположенной по улице Шостаковича. Какие-либо требования звонивший не выдвигал, - рассказали в полиции.

Сотрудниками полиции были эвакуированы жители дома, который находится рядом с автомойкой. Проведена полная проверка объекта и прилегающей территории. Однако взрывное устройство обнаружено не было.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", и в тот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель областного центра.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.