Рост цен на недвижимость не связан с пенсионными выплатами - Талгат Ергалиев

Рост цен на стройматериалы, рост цен на жилье, увеличение количества сделок на рынке недвижимости уже полгода держат население нашей страны в состоянии стресса. Ажиотаж поддерживается мнениями псевдоаналитиков, которые сформировали устойчивую связь между выплатой пенсионных денег и ростом цен на жилье. Опровергнуть это заблуждение намерен председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, который разъяснил истинные причины роста цен на квадратные метры, сообщает zakon.kz.

Сегодня в обществе и у некоторых руководителей госорганов сложилось неверное представление о ситуации на рынке недвижимости. Интерпретация ситуации возникла из-за муссирования отдельными псевдоэкспертами аргумента о росте цен на жилье по причине выдачи пенсионных накоплений казахстанцев. Данная инициатива главы государства Касым-Жомарта Токаева, безусловно, очень эффективная мера и позволила создать условия для приобретения жилья тем казахстанцам, которые давно мечтали о приобретении, но не располагали возможностью. Талгат Ергалиев

Накопления, как отметил глава Союза строителей Казахстана, "нашли свое предназначение", и тысячи казахстанцев "получили заветное жилье".

Но для того, чтобы наши граждане располагали объективной информацией, хочу разъяснить следующие моменты. Талгат Ергалиев

По данным Союза строителей Казахстана, около 40% данных средств были направлены на погашение ипотечных займов казахстанцев и лечение, и примерно 60% попали на рынок первичного и вторичного жилья для приобретения недвижимости.

Так, на досрочное погашение ипотеки деньги направили 55 тыс. человек (общая сумма - 200 млрд тенге). Талгат Ергалиев

Что же происходит на рынке предложений жилья?

Сегодня по Казахстану 162 000 квартир выставлены на продажу. Это общая цифра предложений на первичном и вторичном рынках. Это более 11 млн квадратных метров. В столице из этого числа - около 35 тыс. квартир - выставлено на продажу, 31 тыс. квартир на вторичном рынке и около 4 тыс. квартир - на первичном. По Алматы 39 500 и 2600, соответственно. Талгат Ергалиев

Он отметил, что цена на любой продукт формируется спросом и предложением.

Если предложений много, а возможности платежеспособного населения меньше, чем объем предлагаемого жилья, цены расти не будут. Это классика, основы и азы теории шотландского экономиста Адама Смита. Талгат Ергалиев

Глава Союза строителей Казахстана отметил, что по статистике предложений жилья можно четко понять, что дефицита жилья в Казахстане нет, объем предлагаемого жилья огромный.

Поэтому утверждать, что рост цен на недвижимость произошел из-за вливания пенсионных денег, - узкое непрофессиональное мнение обывателей. Надо признать, пенсионные накопления казахстанцев способствовали увеличению количества сделок, но не цен. Талгат Ергалиев

Он считает, что росту цен способствовало удорожание всех материалов, которое совпало с процессом выведения пенсионных накоплений граждан.

У людей, которые не знакомы с рынком, сложилась неверная картина. Псевдоэксперты, которые пытаются убедить население в обратном, намеренно вводят в заблуждение население Казахстана. Это неверный анализ рынка. Если предложений на рынке мало, а спрос большой, то цены растут. Если предложений много, а возможности приобретения мало, то цены расти не могут. Спрос низкий из-за неплатежеспособности населения. Когда мы говорим о понятии "спрос", то имеется в виду спрос как возможность приобретения жилья казахстанцами, располагающими финансовыми средствами. Талгат Ергалиев