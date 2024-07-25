Сколько пенсионных выплат получили казахстанцы к началу июля

Насколько выросли пенсионные накопления граждан и какой объем пенсионных выплат получили казахстанцы по итогам шести месяцев года – в материале Zakon.kz.

Выплаты из ЕНПФ за шесть месяцев текущего года составили более 457,6 млрд тенге. Такими данными поделились в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Отмечается, что основную часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – около 190,4 млрд тенге, что выше показателя прошлого года в 2,4 раза. Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста достигли около 97,3 млрд тенге.

"Также осуществлены выплаты по наследству – 28,6 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 17,9 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 1,5 млрд тенге, выплаты на погребение – 4,9 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 117 млрд тенге". ЕНПФ

По данным фонда, сумма средней ежемесячной выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 883 тенге. При этом максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге. В прошлом году за тот же период сумма максимальной выплаты была заметно меньше – 742 692 тенге.

В целом количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков на 1 июля 2024 года составило 12,4 млн единиц.

Сколько накопили казахстанцы?

Сумма пенсионных накоплений на индивидуальных и условных счетах вкладчиков, по данным фонда, приближается к 20 трлн тенге. Прирост с начала года – более 2,1 трлн тенге, или 11,8%.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос почти на 3,9 трлн тенге, или на 24,3%, уточнили в ЕНПФ.

Подчеркивается, что важный компонент пенсионных накоплений – пенсионные взносы, объем которых за шесть месяцев 2024 года превысил 1,3 трлн тенге, что на 28,4% выше показателя прошлого года.

"96% накоплений казахстанцев сформированы за счет обязательных пенсионных взносов, объем которых на 1 июля составил порядка 19,3 трлн тенге. Прирост за год – 23,7%, с начала года – 11,3%". ЕНПФ

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам выросла на 22,9%, до 619,9 млрд тенге. При этом самый большой прирост по добровольным пенсионным взносам – 6,5 млрд тенге, или плюс 48,4% за год.

Чистый инвестиционный доход за первое полугодие 2024 года, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков, составил порядка 1,21 трлн тенге.

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