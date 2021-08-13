Влияет ли "Спутник V" на репродуктивную функцию мужчин

"Спутник V" не влияет на репродуктивную функцию мужчин. Об этом заявили российские ученые, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина изучила влияние COVID-19 и вакцины "Спутник-V" на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов.

Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19. исследование

На первом этапе было проведено комплексное обследование (анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом) 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.

Также ученые провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной "Спутник V".

Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.