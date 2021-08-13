В ЗКО бродячие собаки нападают на скот

На агрессивных бродячих собак пожаловались жители села Аксуат Теректинского района, сообщает zakon.kz.

Они рассказали, что в их поселке бродячие собаки загрызли козу, передает портал "Мой Город".

Раненое животное пришлось зарезать.

Из лесополосы выбежали три собаки и напали на эту козу, остальные успели сбежать. Она еще живая, а собаки преследуют отару овец, и, несмотря на то, что пастух их прогоняет, при подходящем случае нападают на баранов и овец, - рассказали сельчане.

Аким Аксуатского сельского округа Жаннур Ахметов сообщил, что такой случай действительно произошел в их селе 12 августа.

Да, действительно из лесополосы выбежали три собаки и напали на козу, об этом сразу же сообщили местному ветеринарному врачу. Коза была ранена, но жива, владелец животного почти сразу ее зарезал. Мы вызвали службу по отлову животных, сегодня они должны приехать и выловить этих собак. аким Аксуатского сельского округа Жаннур Ахметов

Аким всего две недели на этом посту, и за это время с проблемой агрессивных бродячих животных к нему обратились сначала жители села Айтиево. Ранее о такой же ситуации сообщили жители села Пойма, 13 августа - села Аксуат.

Аким рассказал, что они вынуждены каждый раз вызывать службу по отлову и решать проблему.