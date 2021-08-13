50 км до Кабула - талибы захватили еще один крупный город в Афганистане

Мятежники из движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) 13 августа установили контроль над городом Пули Алам - административным центром афганской провинции Логар, сообщает zakon.kz.

В сообщениях отмечается, что, таким образом, талибы находятся уже в 50 км от Кабула. Днем ранее их передовые подразделения, захватившие город Газни, были замечены в 130 км от столицы Афганистана, передает ТАСС.

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются.

С 6 по 12 августа этого года под контроль талибов перешли центры одиннадцати провинций страны из 34-х: Герат, Нимроз и Фарах — на западе, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Баглан и Бадахшан — на севере, а также Газни (в 150 км к юго-западу от Кабула). Из крупнейших афганских городов пока неподконтрольны талибам, помимо Кабула, Мазари-Шариф (север) и Джелалабад (восток).

Талибы активизировались с апреля, когда США и другие страны объявили о выводе своих войск из Афганистана. Однако наиболее активная фаза наступлений началась около двух-трех недель назад и продолжается.