Платок со слезами Месси выставили на продажу - цена $1 млн

13 августа 2021, 21:42
Фото: Кадр из видео

Неизвестный выставил на продажу платок, которым вытирал свои слезы Лионель Месси на прощальной пресс-конференции "Барселоны", сообщает zakon.kz.

Платок выставили на продажу на аргентинской платформе для электронной коммерции Mercado Libre. Его оценили в миллион долларов.

В комментариях пользователи просят скидку в тысячу долларов, так как платок уже наверняка высох. Также у автора объявления спрашивают, нет ли у него туалетной бумаги из "ПСЖ".

Месси покинул "Барселону", в которой играл с 2003 года. Во время выступления перед каталонской командой и представителями СМИ аргентинец не смог сдержать слезы. 10 августа футболист официально стал игроком французского "Пари Сен-Жермен".

Судя по всему, покупатель пока не нашелся.


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