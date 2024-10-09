Месси выставил на продажу свой первый парфюм за 105 долларов

Знаменитый аргентинский футболист клуба "Интер Майами" Лионель Месси выпустил первый парфюм. Стоимость Leo Messi Eau De Parfum составляет 105 долларов (более 51 тысячи тенге), сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира 2022 года Лионель Месси не стал отставать от своих коллег по цеху, Криштиану Роналду и Дэвида Бэкхема, которые уже давно славятся производством своих ароматов.

"Я очень рад представить мой первый парфюм. Он доступен у ведущих мировых розничных продавцов парфюмерии. Надеюсь, вам понравится". Лионель Месси

Парфюм аргентинской звезды объемом 100 мл сейчас стоит 105 долларов, а подарочный набор – 120.



Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и самым титулованным футболистом в истории.

Ныне аргентинец играет в составе американского клуба "Интер Майами", с которым выиграл первый трофей 20 августа 2023 года.