Казахстанцы колют себе ветеринарное средство, якобы спасающее от коронавируса

Казахстанцы распространяют в мессенджерах сообщение о том, что полностью излечить человека от коварной инфекции сможет средство от глистов, предназначенное для животных, сообщает zakon.kz.

Мужчина, судя по всему, из российского города Астрахани, утверждает, что пациенты уже на второй день после укола этим чудодейственным препаратом выходили из реанимации и счастливые отправлялись домой. Доверчивые актюбинцы тут же пошли в ветаптеки скупать лекарство от клещей, блох и глистов у животных, передает Первый канал "Евразия".

Лечить им собирались не питомцев, а себя. От коронавируса.

Был случай, когда позвонила одна женщина и говорит: "Я себе уколола 7 мл. Это на 210 кг живого веса. И что же мне теперь делать? Потому что я себя плохо чувствую". Мы не знаем, кто она. Это был звонок на простой стационарный телефон. Мы ей посоветовали обратиться к врачу. Выдержит ли ее организм такую бешеную нагрузку токсинами - я не знаю. ветеринар Марина Кушнер

Марина Кушнер недоумевает, кому могло прийти в голову лечиться токсичным препаратом, который животным назначают с особой осторожностью.

Он является токсином первого класса опасности. Его нельзя применять животным, у которых есть болезни печени. Нельзя применять ослабленным, больным вирусными заболеваниями, а люди, болеющие вирусом, его применяют, да. При его передозировке можно серьезно отравиться. И антидотов от него нет! Не существует! ветеринар Марина Кушнер

Врачи устали повторять - заниматься самолечением смертельно опасно! Актюбинская область находится в "красной" зоне. Здесь в сутки выявляют в среднем по 400 пациентов с коронавирусом. У мобильных групп медпомощи в день по 930 вызовов. Пациенты вовремя в больницы не обращаются и пьют препараты без назначений, ухудшая свое состояние здоровья.

Мы слышали из уст больного, что рекомендовали в ветеринарной лаборатории какой-то препарат, который излечит от всего, а там же он не одному рассказывал. Нельзя этого делать! Я скажу, что все, что для человеческого организма, продается в аптеке медицинской. А для животных - в ветаптеке. Этим все сказано! главный врач фтизиопульмонологического центра Ерлан Татимов

Имбирь и лимон, гранат, полынь и кумыс - эти народные средства, которые люди почему-то считают спасением от коронавируса, годятся только как дополнительные способы укрепить иммунитет. Для кого-то и они могут быть опасны. Препараты для животных - тем более. Поэтому сообщения с сомнительными советами, которые бездумно пересылаются, могут стоить кому-то жизни.