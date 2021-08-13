Горящие балконы многоэтажного дома в Алматы попали на видео

В микрорайоне "Шугла" города Алматы загорелся многоэтажный дом, передает zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" 13 августа в 19:12.

Горел балкон на шестом этаже девятиэтажного дома.

На место происшествия по повышенному рангу вызова были направлены пожарные. Огонь уже переходил на балконы 7 и 8 этажей.

На лестничном марше верхних этажей создалось задымление, были введены пожарные стволы на тушение и защиту эвакуационных путей. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку на наличие людей, жильцы дома эвакуированы. пресс-служба ДЧС города Алматы

Площадь пожара - 15 кв. м. Принятыми оперативными мерами пожарные не дали распространиться огню в квартиры. Пожар был локализован за 13 минут. В 19:52 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.