Смертность от новой мутации КВИ может возрасти - врач

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил о том, что летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, единственный способ защиты - вакцинировать как можно больше людей в мире в максимально короткий срок, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки впервые за историю пандемии возросло на 815 против 808 днем ранее. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,58%, следует из данных штаба.

Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки, - сказал Жемчугов.

Он отметил, что такая адаптация вируса - это ответ в том числе на вакцинацию.

Потому что вакцинация - фактор селекции мощнейший. И новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины. Новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета. Это нормальная логическая связь. Единственный выход - быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться, - отметил врач.