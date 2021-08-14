13-летний подросток открыл стрельбу в американской школе

Заместитель начальника полиции в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мехико, Кайл Хартсок рассказал о том, что при стрельбе в средней школе погиб школьник, передает zakon.kz.

Инцидент произошел около 12:45 по местному времени в школьном дворе во время обеденного перерыва. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Нас вызвали из школы имени Вашингтона в центре Альбукерке относительно стрельбы​​​. Мы скоро выяснили, что имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками. Один из них стрелял в другого. Тот, кто стрелял, находится под стражей, мы ведем расследование. Студент, в которого стреляли, к сожалению, скончался, - приводит lenta.ru слова Хартсока.

В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства инцидента и выявляет, как подросток заполучил оружие.