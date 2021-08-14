От коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки умерли 142 человека

По данным на 14 августа, в Казахстане зарегистрирована 121 смерть от коронавируса и 21 летальный исход с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

На 14 августа лечение от КВИ продолжают получать 116 574 человека (112 025 КВИ+ и 4 549 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 905 пациентов, на амбулаторном уровне - 85 669. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1924 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 405, на аппарате ИВЛ - 253.

На 13 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 044 062 человека, вторым компонентом - 4 668 157 человек.